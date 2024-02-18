رامي جمال يرحب بالشعب السعودي على هامش أول حفلات ليالي مصرية سعودية

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل أولى حفل ليالي سعودية مصرية، على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، في سهرة بدأت في الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، يحييها كلًا من الكينج محمد منير، المطربة شيرين عبد الوهاب، الفنان ماجد المهندس، في بداية التعاون بين الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ووزارة الثقافة المصرية برئاسة د.نيفين الكيلاني.

وعبر المطرب رامي جمال عن سعادته بحفل ليالي سعودية مصرية والذي يقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وقال رامي جمال: بحب الشعب السعودي وفرحان بحبهم للفن المصري وبشوف الفن المصري واخد مكانة مميزة وده الطبيعي أنه مكانكم بقى هنا ومنورنا طول الوقت.



وعن نجاح أعماله الغنائية الأخيرة، فقال رامي جمال: انا محظوظ الفترة الأخيرة والجمهور المصري دايما في ضهري، وبقى عندي هدفين وانا بعمل اغاني وهما الجمهور المصري والعودي واي فنان بيقولك أعمالي ناجحة نقعده مع نفسه شوية، لأن النجاح الحقيقي بيجي من تفاعل الناس في الشارع.

حضور حفل ليالي سعودية مصرية

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل ليالي سعودية مصرية أبرزهم رامي جمال، يسرا، مدحت العدل، الفنانة نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، الفنان آسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، الفنان صلاح عبد الله، جومانا مراد، الفنان هشام ماجد، الإعلامي أحمد موسى، مصطفى بكري، غادة عادل، انجي علي، منى الشاذلي، حميد الشاعري، أحمد زاهر، محمد عبد الرحمن "توتا"، ليلى علوي، نيللي كريم، رامي صبري، محمد أنور، وعدد كبير من نجوم الفن الآخرين.



تفاصيل حفل ليالي سعودية مصرية

أول حفلات ليالي سعودية مصرية تقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكون الحفل خاص لم يتم طرح تذاكر للجماهير، وسوف يتمكن من حضوره فقط من يتوجه لهم الدعوة للحضور، ولم تقوم دار الأوبرا بإدراجه ضمن برنامج حفلاتها، واقتصر حضور الصحافة على الريد كاربت فقط للتصوير دون إجراء لقاءات صحفية مع الحضور، ولم يتمكنوا من حضور الحفل داخل المسرح.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.