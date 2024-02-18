نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عادل: السعودية تحب وتفضل الفن المصري منذ زمن طويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة مميزة ومليئة بالفن، حرصت الفنانة غادة عادل على حضور أضخم وأقوى حفل تشهدها دار الأوبرا المصرية، وهو الحفل الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، برعاية معالى المستشار تركي آل الشيخ ومعالي وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، كأولى الحفلات السعودية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء، تحت شعار “الليلة المصرية السعودية”.

كشفت النجمة غادة عادل خلال حضورها حفل «ليالي سعودية مصرية» عن سعادتها بحضور الحفل مؤكدة أن التعاون المصري السعودي مهم جدًا وسيكون مثمرًا للطرفين، وأن المملكة العربية السعودية تحب وتفضل الفن المصري منذ زمن طويل، كما أنه يتم الترحيب بالفنان المصري في السعودية خلال حضور المهرجانات الفنية المختلفة.

كما أشارت إلى أنها سعيدة بالاستماع لأغاني من الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل مميز تستضيفه دار الأوبرا المصرية.

كما بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من ألمع نجوم الفن والإعلاميين والمشاهير على الحفل، وعلى رأسهم رامي جمال، أحمد فهمي، كريم عبد العزيز، الإعلامية جاسمين طه والإعلامي أحمد موسى، والفنانة إسعاد يونس، والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة عارفه عبد الرسول والمخرج خيري بشارة والموسيقار صلاح الشرنوبي، وآسر ياسين.

انطلاق أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»

تستضيف دار الأوبرا المصرية،بدء من تمام الثامنة مساءً، ليلة من الليالي السعودية المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كل من محمد منير، ماجد المهندس، شيرين، بجانب مفاجآت أخرى.

وتنقل أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية على شاشة قناة الحياة، وقناة dmc»، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري.