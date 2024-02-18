عمرو أديب يقدم حفل ليالي مصرية سعودية بدار الأوبرا المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل أولى حفل ليالي سعودية مصرية، على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، في سهرة بدأت في الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، يحييها كلًا من الكينج محمد منير، المطربة شيرين عبد الوهاب، الفنان ماجد المهندس، في بداية التعاون بين الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ووزارة الثقافة المصرية برئاسة د.نيفين الكيلاني.

عمرو أديب يقدم حفل ليالي سعودية مصرية

وقام الإعلامي عمرو أديب بتقديم حفل ليالي سعودية مصرية التي تقام بدار الأوبرا المصرية، وقال: ليا الشرف بوقوفى على خشبة مسرح الأوبرا، وسعيد بتقديمى أول حفلات ليال سعودية مصرية، وهذ ليس مجرد حدث فنى، بل يحمل معانى كثيرة وتعاون بين البلدين، كما رحب بكل من وزيرة الثقافة والمستشار ترك آل الشيخ

وقال "أديب"، إن دار الأوبرا المصرية هو أهم مبنى فني في الشرق الأوسط، مبديًا سعادته بتقديم حفل "الليالي المصرية السعودية"، متابعًا: "إن شاء الله تبقى حفلة مبهرة".



وأوضح أن الحفل ليس مجرد حدث فني ولكن يحمل معاني كثيرة أهمها التعاون المصري السعودي، مضيفًا: "النهاردة الفن بيقول كلمته، والناس هتقتنع بعمق العلاقات المصرية اللي استمرت على مدار 10 سنوات".



وأكمل: "أعتبر نفسي من أهل البيت مهما أقول الجهود اللي اتعملت عشان تظهر الليلة الأولى بهذا الشكل المشرف المحترم، كل واحد بيتفرج علينا ويسمعنا على الراديو بيتفرج في المسرح، هيكون على موعد بعدد من المفاجآت المبهرة".



وأضاف: "أنا متأكد أن الحاضرين هيروحوا البيت يتحدثوا عن ليلة جميلة تناسب الليلة الأولى المصرية السعودية، وشيء مبهر وعمل عظيم".

تفاصيل حفل ليالي سعودية مصرية

أول حفلات ليالي سعودية مصرية تقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكون الحفل خاص لم يتم طرح تذاكر للجماهير، وسوف يتمكن من حضوره فقط من يتوجه لهم الدعوة للحضور، ولم تقوم دار الأوبرا بإدراجه ضمن برنامج حفلاتها، واقتصر حضور الصحافة على الريد كاربت فقط للتصوير دون إجراء لقاءات صحفية مع الحضور، ولم يتمكنوا من حضور الحفل داخل المسرح.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.