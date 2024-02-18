نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. نجوم الفن والإعلام المصري في حفل ليالي المصرية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد دار الأوبرا المصرية الليلة حفل كبير في خطة التعاون بين مصر والسعودية في تعزيز الفن العربي والمصري، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة وفاء الكيلاني والمستشار تركي أل شيخ.

وكانت البداية في حفل الليلة الذي يحبه كلا من ماجد المهندس، شيرين عبد الوهاب، والكينج محمد منير، وسط حضور إعلامي كبير ومجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين.

أبرز حضور حفل الليالي المصرية السعودية:

وكان من أبرز الحضور كلا من عمرو دياب، خالد الصاوي، سيد رجب، دينا الشربيني، أمال ماهر، عارفة عبدالرسول، محمد عبدالرحمن توتا، أحمد فهمي، الإعلامي أحمد موسي، بيومي فؤاد، عمرو أديب، يسرا، نيللى كريم وغيرهم.

وعلى الجانب الآخر تصدر هاشتاج الليالى المصرية السعودية تريند محركات البحث على منصة اكس، وتفاعل معه الجمهور المصري والسعودي بشكل كبير، معبرين عن سعادتهم بالحفل

وكان من أبرز التعليقات:

‏شوفوا واتفرجوا على جمال واصالة الاوبرا المصريه العظيمه من حفل الليالى المصرية السعودية كتعاون فني وثقافي بينا وبينهم.

حفلات الليالي المصرية السعودية بتقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالسعودية برعاية تركي ال شيخ،دليل واضح على قوة العلاقة بينا وبين السعوديين وهيفضلوا اخواتنا وحبايبنا.

نجوم الفن

وفي سياق آخر أكد المستشار تركي آل شيخ أن هناك حرص شديد في التنسيق مع المتحده للخدمات الإعلامية، وأن هذا حفل للتاريخ ليشهد على مدى التاريخ العريق الذي يجمع بين مصر والسعودية.

كلمة المستشار تركي آل شيخ:

وقال المستشار تركي آل شيخ خلال حديثه:" أن هناك حرص على وجود تنسيق عالي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إقامته، هذا حفل للتاريخ والعلاقة العميقة والتاريخية بين مصر والسعودية تنعكس على أرض الواقع، مشددًا على أن رمزية المكان والحضور والمشاركين أكبر دليل على عمق وحجم العلاقة بين البلدين، بحلم بالانتقال للمستوى الأعلى والأكبر من المشروعات الكبرى، مشددًا على أن مصر مليئة بالخبرات والمواهب والقدرات والكفاءات والسعودية أيضًا تعيش انتعاشة، موضحًا أنه لو حدث تكامل بين مصر والسعودية سننتقل لمنطقة كبيرة.

ويذكر أن افتتح النجم ماجد المهندس الحفل ويتم إذاعتها عبر مجموعة قنوات المتحدة وقنوات mbc مصر، وسط تفاعل كبير من الحضور الموجود في الحفل