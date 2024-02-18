ماجد المهندس يبدع في غناء “رسالة من تحت الماء” لـ العندليب

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أحمد جودة - القاهرة - أبدع الفنان ماجد المهندس خلال فقرته الغنائية بحفل “ليالي سعودية مصرية”، بتقديم أغنية “رسالة من تحت الماء” للعندليب “عبدالحليمحافظ”، ونالت الأغنية إعجاب الحضور وتفاعلوا معها الجمهور بشكل رائع.

و يقام الحفل بدار الأوبرا المصرية، برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ‏ومعاليوزيرة الثقافة المصرية د. نيفين الكيلاني، وتنظيم شركة «بنش مارك».

انطلاق أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»

وانطلقت أولى فقرات حفل «ليالي سعودية مصرية»، ‏مع الفنان ماجد المهندس، بقيادة المايسترو وليد فايد.

ويحيي الحفل كل من محمد منير وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس. وقدم ماجد المهندس أبرز أغانيه، “الدنيا دوارة” و”تناديك”.

وتنقل أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية على شاشة قناة الحياة، وقناة dmc»، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري.