نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شنودة: "أهلي احترموني بعد الحفلة وسعيد بالليالي المصرية السعودية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة مميزة ومليئة بالفن، حرصت الموسيقار هاني شنودة على حضور أضخم وأقوى حفل تشهدها دار الأوبرا المصرية، وهو الحفل الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، برعاية معالى المستشار تركي آل الشيخ ومعالي وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، كأولى الحفلات السعودية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء، تحت شعار “الليلة المصرية السعودية”.

كشف الموسيقار هاني شنودة حضورها حفل «ليالي سعودية مصرية» عن سعادته بحضور الحفل ومعبرًا عن امتنانه الكبير للمملكة العربية السعودية، بعد تكريمه وتكريم مسيرته الفنية في حفل ذكريات هاني شنودة، الذي أٌقيم خلال الفترة الماضية بالرياض، حيث شارك به عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب.

وعلى هامش حضوره حفل الليلة السعودية المصرية، علق شنودة قائلًا: “يا لهوي على اللي عملتوه معايا مالوش وصف، أنا لغاية النهاردة عايش في تفريغ الهوا اللي عملتوه في الحفلة، أهلي احترموني بعد الحفلة، أنا سعيد جدًا بالليلة السعودية المصرية، والسعودية أصبحت قِبلة الفن العربي كله”.

كما بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من ألمع نجوم الفن والإعلاميين والمشاهير على الحفل، وعلى رأسهم رامي جمال، أحمد فهمي، كريم عبد العزيز، الإعلامية جاسمين طه والإعلامي أحمد موسى، والفنانة إسعاد يونس، والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة عارفه عبد الرسول والمخرج خيري بشارة والموسيقار صلاح الشرنوبي، وآسر ياسين.

انطلاق أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»

تستضيف دار الأوبرا المصرية،بدء من تمام الثامنة مساءً، ليلة من الليالي السعودية المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كل من محمد منير، ماجد المهندس، شيرين، بجانب مفاجآت أخرى.

وتنقل أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية على شاشة قناة الحياة، وقناة dmc»، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري.