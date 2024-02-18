المستشار تركي آل شيخ عن ليالي مصرية سعودية: "الحفل يعكس عمق العلاقات بين مصر والسعودية"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية في مقابلة على شاشة dmc، عن أهمية حفل "ليالي سعودية مصرية" كتجسيد لعمق العلاقات بين البلدين.

وأكد على أهمية التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، معربا عن حرصه على تعزيز هذا التنسيق.

وأشار تركي آل شيخ إلى طموحه بتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، معتبرا أن مصر تمتلك مواهب وكفاءات تستحق الاستثمار، في حين تشهد السعودية تقدما ملحوظا يمكن أن يعزز من نجاح العلاقتين.

وفي سياق الاستثمار في القطاع الفني والترفيهي، كشف تخصيص صندوق Big Time الاستثماري 4 مليارات جنيه لدعم المحتوى الفني والترفيهي في الفترة القادمة، مما يعكس التزامه بتطوير هذا القطاع ودعم الابتكار والإبداع.

بهذه الخطوات والتزامات، يبدو أن العلاقات بين السعودية ومصر تسير نحو مستقبل واعد يستند إلى التعاون المشترك ودعم القطاعات الحيوية مثل الفن والترفيه، وهو ما يمكن أن يعزز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين في السنوات القادمة.



تفاصيل الحفل



تم تنظيم الحفل برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وشهد استعدادات فنية وتقنية حديثة لتقديم تجربة فنية متميزة، وتم بث الحفل عبر قنوات DMC والحياة مباشرةً.

وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على أهمية التعاون الفني والثقافي بين البلدين، وأشادت بالعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والسعودية، مشيرة إلى الفرص الواسعة التي يفتحها هذا التعاون في عدة مجالات فنية مختلفة مثل الموسيقى والأوبرا والباليه والمسرح.

وتم تنظيم الحفل على هامش برنامج التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية المشتركة في دار الأوبرا المصرية، لتشمل عروضًا فنية متنوعة تضمنت الموسيقى العربية والأوبرا والباليه والمسرحيات سواءً كانت عالمية أو مصرية معاصرة.

حضر عدد كبير من الفنانين والشخصيات البارزة الحفل الذي نظم بتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه، وقد شهدت السجادة الحمراء وصول العديد منهم بما في ذلك: آمال ماهر، منة شلبي، محمد ثروت ونجله، هبة مجدي وزوجها الفنان محمد محسن، محمد نور، عمرو منسى، وكريم محمود عبد العزيز.



تركي آل شيخ وحفل جوي أوردز

ومن ناحية آخرى، أقيم منذ فترة حفل توزيع جوائز جوي أوردز تحت قيادة المستشار تركي آل شيخ، وأعلن في وقتها عن منح جائزة "الإنجاز مدى الحياة" للفنان انطوني هوبكنز " حيث نشر صورته بصحبة "انطوني" وهو يسلمه الجائزة وكتب: "جائزة الإنجاز مدى الحياة للفنان انطوني هوبكنز في حفل جوي اوورد 2024" كما أرفق رابط البث المباشر للحفل.

فعاليات حفل جوي أوردز

أقيم منذ فترة حفل توزيع الجوائز جوي أوردز - joy awards وتوافد النجوم من مختلف أنحاء العالم إلى الحفل حيث أن قائمة المدعوين ليست مقتصرة على بلد واحدة فتضم زاك سنايدر، جلوريا ماينور، مارتن لورنس، سلمان خان، جون سينا،مارك والبرغ، جورجينا رودريجز، انتوني هوبكنز بالإضافة لـ هالة صدقي، اياد نصار، دينا الشربيني، دنيا وايمي سمير غانم، درة، شيكو، دياب، بدرية طلبة، بيومي فؤاد، حسن الرداد وعدد آخر من النجوم