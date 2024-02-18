نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف: العلاقة بين الشعب المصري والسعودي مش لسه هنتكلم عنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته بحفل الليالي المصرية السعودية بحضور مجموعة كبيرة من النجوم والإعلام، وذلك خلال كلمته على مسرح دار الأوبرا المصرية منذ قليل.

وعن أعماله القادمة والتي تم تصويرها في المملكة العربية السعودية قال:" كما بنصور ولاد رزق في السعودية وشوفنا مدى حب الناس وتعاونهم وخاصة أننا كنا بنصور في مناطق حيوية، وأنا عارف مدي صعوبة السيطرة على الناس".

وأضاف:" لكن الناس كانت متعاونة معنا جدًا وترحب بينا بشكل كبير، وكمان العلاقة بين الشعب المصري والسعودي ومش لسه هنتكلم عنه، دي علاقة قوية وحب وامتنان من زمان جدًا".

وعن نجاح موسم الرياض فقال:" نجاح موسم الرياض من نجاحنا كلنا وأنا استمتعت جدًا هناك، حتى أخذت بنتي ومراتي وانبسطوا جدا، والأجواء لذيذه والناس بترحب بيك في كل حته".

أعمال عمرو يوسف القادمة:

ويذكر أن ينتظر عمرو عرض عدة أعمال سينمائية له وهما شقو، المنجم، ولاد رزق الجزء الثالث، كما أعلن أن فيلم شقة سوف يعرض في موسم عيد الفطر، وفيلم ولاد رزق في موسم عيد الأضحي".

كما انضم الفنان عمرو يوسف لأبطال مسلسل "أعراض انسحاب" المكون من 15 حلقة وتأليف إسلام حافظ وإخراج أحمد صالح ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث يواصل القائمون على العمل ترشيح الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

آخر أعمال عمرو يوسف

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عمرو يوسف مسلسل "الكتيبة 101" الذى شارك في بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور.

بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وقد حقق المسلسل شهرة واسعة فور عرضه على الشاشة، ونال على إعجاب الجمهور والنقاد.