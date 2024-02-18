"مفاجأة في الطريق".. تركي آل الشيخ يقوم بزيارة لمنزل نجاة الصغيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، جمهوره علي الفيسبوك، بعدة صور، علق تركي آل الشيخ: " في زيارة للاستاذه الكبيره الغاليه نجاة الصغيره في منزلها الكريم سعيد بمقابلتها وهناك مفاجاءه في الطريق... ربنا يحفظها".

تركي آل الشيخ: سندعم السينما المصرية بـ 4 مليارات جنيه

وسبق، كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية،خلال لقائه على قناة DMC، أن المملكة ستدعم السينما المصرية «بأربعة مليارات جنيه، وهذه الليلة ستكون أولى التعاونات في الليالي السعودية المصرية، يحمل رمزية كبيرة، إن هذا الحفل سيكون للتاريخ وهذا هو انعكاس للعلاقة التاريخية بين البلدين، لافتًا على إنه سيكون حفلًا مميزًا، الحقيقة أنني أحلم بمشروعات كبرى لأن مصر بلد مليئة بالمواهب والقدرات وكذلك السعودية ولو تكاملنا سيكون هناك تعاون مميز».

نجاة الصغيرة حفل «joy awards»

ويذكر ان الفنانة نجاة الصغيرة كانت قد فاجات جمهورها بالظهور من جديد، خلال فعاليات حفل «joy awards»، في المملكة العربية السعودية، وأطربت الجمهور بمجموعة من الأغاني، أبرزها أغنية «عيون القلب»، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

نبذة عن نجاة الصغيرة

نجاة الصغيرة، هي شقيقة الفنانة سعاد حسني من الأب، وتعاونت مع عدد من الموسيقيين في أعملها الفنية أبرزهم الموسيقار محمد عبد الوهاب في لحن «كل دا كان ليه»، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية، وغنت أيضٌا للملحنين:«سيد مكاوي، وحلمي بكر، وبليغ حمدي، وكمال الطويل وكذلك الموسيقار محمد الموجي وهاني شنودة»، بدأت نجاة الصغيرة بالغناء في التجمعات العائلية في سن الخامسة، وقدمت أول فيلم لها بعنوان «هدية» (صدر عام 1947) في سن الثامنة، كتب عنها الكاتب الصحفي المصري فكري أباظة في بداية ظهورها: «إنها الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية حتى يشتد عودها، وفي حاجة إلى عناية حتى تكبر، وهي محافظة على موهبتها، مبقية على نضارتها»، ولدت نجاة الصغيرة في القاهرة، في 11 أغسطس 1938م، لأسرة دمشقية الأصل، فوالدها هو محمد كمال حسني البابا، الخطاط العربي السوري الدمشقي الشهير، أنجبها من زوجته الأولى، أختها غير الشقيقة هي الفنانة سعاد حسني، هاجر والدهما إلى مصر في شبابه، وابن عم والدها هو الفنان السوري أنور البابا.