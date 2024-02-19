نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقدار ربنا.. محمد منير يعتذر بسبب تعرضه لكسر قبل إحيائه حفل ليالي سعودية مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل أولى حفل ليالي سعودية مصرية، على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، في سهرة بدأت في الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، يحييها كلًا من الكينج محمد منير، المطربة شيرين عبد الوهاب، الفنان ماجد المهندس، في بداية التعاون بين الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ووزارة الثقافة المصرية برئاسة د.نيفين الكيلاني.

مشاركة محمد منير في حفل ليالي سعودية مصرية

شارك الكينج محمد منير في أول حفلات ليالي سعودية مصرية، على خشبة المسرح الكبير، بـ دار الأوبرا المصرية، وحرص على الحضور، رغم تعرضه لكسر في ذراعه الأيسر، وقال في كلمته: هي اقدار ربنا، كنت هكون حزين لو لم اشارك في هذا الحفل العظيم، اشكركم واتمنى انى أقدر اسعدكم قدر الإمكان النهاردة.

وغنى الكينج محمد منير بمشاركة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات علموني عينيك، بعشق البحر، والتي لاقت تفاعل كبير من الحضور ورددوا الكبير كبير يا محمد يا منير، واعتذر عن الغناء اقدر من ذلك نظرًا لظروفي الخاصة.



تفاصيل حفل ليالي سعودية مصرية



أول حفلات ليالي سعودية مصرية تقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكون الحفل خاص لم يتم طرح تذاكر للجماهير، وسوف يتمكن من حضوره فقط من يتوجه لهم الدعوة للحضور، ولم تقوم دار الأوبرا بإدراجه ضمن برنامج حفلاتها، واقتصر حضور الصحافة على الريد كاربت فقط للتصوير دون إجراء لقاءات صحفية مع الحضور، ولم يتمكنوا من حضور الحفل داخل المسرح.



وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.