نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالذهبي.. يسرا تتألق في حفل "ليالي سعودية مصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة مميزة ومليئة بالفن، توافد نجوم الفن العربي على حضور أضخم وأقوى حفل تشهدها دار الأوبرا المصرية، وهو الحفل الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، برعاية معالى المستشار تركي آل الشيخ ومعالي وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، كأولى الحفلات السعودية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء، تحت شعار “الليلة المصرية السعودية”.

وتألقت الفنانة يسرا بإطلالة ذهبية حيث أرتدت “سلوبت” باللون الذهبي وشال أسود واعتمدت على المكياج الهادى، وذلك أثناء تواجدهم في حضور أقوى حفل تشهدها دار الأوبرا المصرية “ليلة من الليالي السعودية المصرية”.

كما بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من ألمع نجوم الفن والإعلاميين والمشاهير على الحفل، وعلى رأسهم رامي جمال، أحمد فهمي، كريم عبد العزيز، يسرا، محمد محمود عبد العزيز، آسر ياسين، الإعلامية جاسمين طه والإعلامي أحمد موسى، والفنانة إسعاد يونس، والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة عارفه عبد الرسول والمخرج خيري بشارة والموسيقار صلاح الشرنوبي.

انطلاق أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»

تستضيف دار الأوبرا المصرية،بدء من تمام الثامنة مساءً، ليلة من الليالي السعودية المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كل من محمد منير، ماجد المهندس، شيرين، بجانب مفاجآت أخرى.

وتنقل أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية على شاشة قناة الحياة، وقناة dmc»، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري.