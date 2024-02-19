نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان ٢٠٢٤.. قائمة مسلسلات رمضان الخليجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير بشغف قائمة مسلسلات رمضان الخليجية لعام 2024، حيث تُعرض على مجموعة من القنوات بالإضافة إلى منصة شاهد. يتميز هذا العام بعودة بعض المسلسلات بأجزائها الجديدة، ما يثير إعجاب المشاهدين الذين تابعوا الأجزاء الأولى منها.

قائمة مسلسلات رمضان الخليجية 2024:

تضم قائمة مسلسلات رمضان الخليجية العديد من الإنتاجات المتنوعة، ومنها:

1. مسلسل "من كثر حبي لك":

- يقدم جو رومانسي وبطولة نخبة من الممثلين الكويتيين، منهم إبراهيم حربي وحمد العماني وفاطمة الطباخ، ويُعرض على قناة إم بي سي دراما.

2. مسلسل "سحيلة بنت عديم: أم الخلاجين":

- يتناول قصة درامية كوميدية، ويشارك في بطولته زهرة الخرجي وحمد العماني وعبد الله التركماني وميس قمر، ويعرض على قناة إم بي سي.

3. مسلسل "الجذوع":

- يقدم قصة درامية اجتماعية إماراتية، من بطولة إبراهيم الحساوي وحبيب غلوم وهيفاء حسين وجمعان الرويعي، ويُعرض على قناة أبو ظبي.

مسلسلات رمضان الخليجية على منصة شاهد:



يتضمن عرض منصة شاهد لرمضان 2024 العديد من المسلسلات الخليجية، منها:

- "جاك العلم":

مسلسل سعودي يُشارك في بطولته ريم عبد الله وماجد مطرب فواز، وكان يُعرف في البداية باسم "يوميات أم صامول"، ثم تغير إلى اسم "جاك العلم".

- "الخطة باء":

مسلسل كوميدي يشارك في بطولته إبراهيم الحجاج وملا الزهراني، ويُعرض على قناة إم بي سي.

- "خيوط المعازيب":

تدور أحداثه في حارة المعازيب في الستينات، ويشارك في بطولته عبد المحسن النمر وإبراهيم الحساوي وريم أرحمة وفيصل الدوخي.

- "سكة سفر الجزء الثالث":

يعرض مسلسل سعد عزيز ومحمد الشهري.

- "زوجة واحدة لا تكفي":

مسلسل بطولة حمدي أشكناني وناصر الدوسري وفاطمة الصفي وسحر الحسين.

تُقدم هذه الأعمال مجموعة متنوعة من القصص والألوان لتلبية اهتمامات وتفضيلات المشاهدين في المنطقة.