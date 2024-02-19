نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيها حاجة حلوة.. ريهام عبد الحكيم تتألق في حفل ليالي سعودية مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق مساء أمس أولى حفل ليالي سعودية مصرية، على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، في سهرة بدأت في الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، يحييها كلًا من الكينج محمد منير، المطربة شيرين عبد الوهاب، الفنان ماجد المهندس، في بداية التعاون بين الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ووزارة الثقافة المصرية برئاسة د.نيفين الكيلاني.

غناء ريهام عبد الحكيم في حفل ليالي سعودية مصرية

وشاركت المطربة ريهام عبد الحكيم في حفل ليالي سعودية مصرية بغناء أغنية فيها حاجة حلوة بمشاركة الموسيقار عمر خيرت بعزفه لموسيقى الأغنية مع ظهور في الخلفية لصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي عبد الله بن العزيز آل سعود



حضور حفل ليالي سعودية مصرية

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل ليالي سعودية مصرية أبرزهم رامي جمال، يسرا، مدحت العدل، الفنانة نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، الفنان آسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، الفنان صلاح عبد الله، جومانا مراد، الفنان هشام ماجد، الإعلامي أحمد موسى، مصطفى بكري، غادة عادل، انجي علي، منى الشاذلي، حميد الشاعري، أحمد زاهر، محمد عبد الرحمن "توتا"، ليلى علوي، نيللي كريم، رامي صبري، محمد أنور، وعدد كبير من نجوم الفن الآخرين.





تفاصيل حفل ليالي سعودية مصرية



أول حفلات ليالي سعودية مصرية تقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكون الحفل خاص لم يتم طرح تذاكر للجماهير، وسوف يتمكن من حضوره فقط من يتوجه لهم الدعوة للحضور، ولم تقوم دار الأوبرا بإدراجه ضمن برنامج حفلاتها، واقتصر حضور الصحافة على الريد كاربت فقط للتصوير دون إجراء لقاءات صحفية مع الحضور، ولم يتمكنوا من حضور الحفل داخل المسرح.



وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.