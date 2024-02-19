نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين تتصدر تويتر بعد غنائها "عيون القلب" لـ نجاة الصغيرة في أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبهرت النجمة شيرين عبد الوهاب الجمهور بأداءها المتألق لأغنية "عيون القلب" للفنانة الكبيرة نجاة، وسط تفاعل ملحوظ من الحضور في فقرتها الغنائية الرائعة ضمن أول حفلات "ليال مصرية سعودية" التي أُقيمت في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية،

وشرعت شيرين، في فقرتها الغنائية بأداء أغنية "مشاعر"، مما أثار حماس الجمهور وجعلهم ينغمسون في جو الحفل ويتفاعلون بشكل ملحوظ مع كلمات الأغنية وأدائها المميز.

وقامت النجمة منة شلبى، بدورها، بتقديم شيرين عبد الوهاب على المسرح، حيث أظهرت الدعم والتقدير للفنانة خلال أدائها المميز في هذا الحدث المهم.

وتميز الحفل بأجواء فنية رائعة وتفاعل إيجابي من الجمهور الذي استمتع بلحظات الغناء الساحرة التي قدمتها شيرين عبد الوهاب في هذه السهرة الفنية المميزة.