مصطفى شعبان ينشر البوستر الرسمي لمسلسل "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان مصطفى شعبان البوستر الرسمي لمسلسل “ المعلم” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب مصطفى شعبان: "المعلم أجدع واحد تصاحبه وأصعب واحد تعاديه".

https://www.instagram.com/reel/C3gQXQhob_E/?igsh=ZmZsMzF0d3ZuM2xu

ويشارك الفنان مصطفي شعبان، في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "المعلم" الذي يتكون من 30 حلقة، مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي.

ويقدم مصطفى خلال المسلسل شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.

طرحت الشركة المنتجة منذ قليل، البرومو الرسمي لمسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

وظهر خلال البرومو التشويقي الفنان مصطفى شعبان كتاجر سمك يتعرض لعدة صعوبات تقلب حياته رأسًا على عقب، ويردد بعض العبارات، منها: “الدنيا قلبه وشها معايا وصدرت وشها الناشف، وفي يوم وليلة اتبدلت الأحوال، اللي جاي طلق حي”.

ويجسد مصطفى شعبان خلال أحداثه شخصية تاجر سمك لديه محل صغير ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار في شادر السمك الذين يحاولون بشتى الطرق القضاء على تجارته.

ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده لمدة أسبوع كامل في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تصوير بعض أحداث المسلسل، داخل ديكور استديو الأهرام، وبعض المشاهد تم تصويرها على كوبري قصر النيل، وداخل حي الزمالك، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الشيخ زايد.