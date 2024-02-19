"وفر وقتك".. اضبط تردد قناة "ON E" الجديد 2024 على النايل سات

القاهرة - محمد ابراهيم - يزداد بحث الجمهور بشكل يوميا عن تردد قناة ON E الجديد، لكونها تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، فلقد ذاع صيتها سريعًا منذ أن تأسست عام 2008، ولذلك صنفت كواحدة من أكثر القنوات الحاصلة على معدلات مشاهدة، والتي قد تتعدى ملايين المشاهدات.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن تردد قناة ONE الجديد



تردد قناة: 11862.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.



محتوى قناة ON E

تحرص إدارة قناة أون إي على تنوع المحتوى الذي تعرضه بشكل مستمر، فنجد ذلك واضحًا فيما تقدمه من مسلسلات وأفلام ومختلف البرامج سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو فنية، وسنوضح ذلك فيما هو آت من نقاط:

البرنامج السياسي الحواري كلمة أخيرة، تقديم الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي.

برنامج الطبخ الشهير أحلى أكلة، والذي يقدمه الشيف علاء الشربيني.

البرنامج الاجتماعي كلام ستات، تقديم الإعلامية شيريهان أبو الحسن والفنانة هيدي كرم.

البرنامج الديني قلوب عامرة، تقديم الداعية الإسلامية نادية عمارة.

المسلسل الحصري بين السطور، بطولة الفنان أحمد فهمي، والنجمة صبا مبارك.



مميزات قناة ON E



تتميز قناة أون إي بعددة مزايا والتي جعلت منها قناة ناجحة بمقاييس عديدة، وذلك بالمقارنة مع غيرها من القنوات الأخرى التي تنافسها، والتي جاءت على النحو التالي:

تتميز أون إي بالبث المجاني على مدار اليوم بشكل كامل دون التعرض لأي تشويش أو إنقطاع.



تسعى إدارة القناة باستمرار إلى استعمال أحدث التقنيات المتطورة، وذلك حرصًا منها على عرض المحتوى الخاص بها بأعلى وأفضل جودة ممكنة، وذلك من حيث وضوح الصورة ونقاء الصوت.



قناة أون إي قناة عائلية من الدرجة الأولى، وذلك لحرصها الدائم على مراعاة القيم الأخلاقية والعادات المجتمعية الشرقية العربية.