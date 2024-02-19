أحدث ظهور لهنادي مهنا (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة هنادي مهنى أحدث إطلالة لها من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وظهرت هنادي مهنا مرتدية بدلة من اللون الاسود سواريه مستخدمة تسريحة شعر بسيطة وميكياج جذاب مما لفت انتباه متابعيها

تجسد هنادي مهنا خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة تدعى "فلة" ترتدي الحجاب، وتعمل بسوبر ماركت وهى شقيقة جومانا مراد، وتعتبر شخصية جديدة عليها لأول مرة

مسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيي الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، حازم إيهاب، يوسف عثمان، هنادي مهنا، صفاء الطوخي، خالد شباط، عنبة، وفاء صادق، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة.

ويعرض لهنادي مهنا في الفترة الحالية بالسينمات، فيلم أنا وابن خالتي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن،جميل برسوم ومن إخراج أحمد صالح.

تشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة، الذي يعرض في رمضان 2024، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي،تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

وعرض لـ هنادي مؤخرًا ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب، من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في يوليو الماضي عبر منصة شاهد Vip، وشارك به محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، دنيا سامي، وساندي علي، وكان من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.