خاص| هاجر الشرنوبي تتصارع مع التحديات في حياتها خلال أحداث "إثبات نسب" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي عن شخصيتها في مسلسلها الجديد التي يحمل اسم "إثبات نسب" التي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

وقالت هاجر الشرنوبي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "أقدم دور مختلف في مسلسل "إثبات نسب" وهي شخصية فتاة قوية وعاطفية تتصارع مع التحديات التي تواجهها في حياتها".

مسلسل إثبات نسب

وتدور أحداث مسلسل "إثبات نسب" في إطار درامي مشوق، وهو من تأليف محمد ناير، الذي يتعاون في كتابة السيناريو مع جمال رمضان، وإخراج أحمد عبده

مسلسل إثبات نسب بطولة درة، صدقي صخر، محمود عبدالمغني، هند عبد الحليم، محسن محيي الدين، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس، سليم الترك.

ويذكر ان يعرض للفنان هاجر الشرنوبي حاليا مسلسل “وبينا معاد” 2 التي يحقق نجاحا كبيرا حتي الان عبر شاشة DMC.

أحداث مسلسل وبينا معاد

مسلسل "وبينا ميعاد" تدور أحداث العمل حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

أبطال مسلسل وبينا معاد

المسلسل يضم مجموعة من نجوم الوسط الفني فهو بطولة كلًا من الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن بقيادة المخرج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقة بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.