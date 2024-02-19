عابد عناني يروج لدوره في مسلسل "محارب "

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان عابد عناني لدوره بمسلسل “ محارب” حيث نشر البوستر الرسمي الخاص بدوره وعلق عليه " محارب رمضان ٢٠٢٤

تأليف: محمد سيد بشير

مدير تصوير: زكى عارف

إخراج: شيرين عادل

إنتاج: السبكى للإنتاج الفنى".

مسلسل محارب

أبطال مسلسل “ محارب ”

يشارك في بطولة مسلسل “ محارب ” الفنان حسن الرداد والفنان ماجد المصري والفنانة سلوي عثمان والفنان أحمد زاهر والفنانة منة فضالي والفنانة نيرمين الفقي والفنانة ملك أحمد زاهر والفنان محمود البزاوي والفنان تامر عبد المنعم وعدد آخر من الفنانين والفنانات

آخر أعمال عابد عناني

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان عابد عناني مسلسل “ الفريدو ”مع الفنانة إلهام شاهين وحقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أبطال مسلسل “ الفريدو”

شارك في بطولة المسلسل الفنانة إلهام شاهين و الفنان أمير شاهين، والفنان أحمد فهمي والفنانة ندى موسى والفنان عابد عناني والفنان القدير فتوح أحمد والفنانة روان الغابة والفنانة ياسمين بن داوود والفنان القدير محسن صبري والفنان محمد السويسي والفنان أحمد فريد والفنانة إنجي كيوان وعدد آخر من الفنانين والفنانات

قنوات عرض مسلسل “ محارب ”

من المقرر أن يتم عرض مسلسل “ محارب ” للفنان حسن الرداد في السباق الرمضاني المقبل 2024 عبر شاشات dmc و منصة watch it

تردد قناة “dmc”

تردد قناة دي أم سي دراما على نايل سات