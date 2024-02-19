رمضان 2024.. "Watch it" تكشف كواليس مسلسل "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة watch it عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك كواليس مسلسل “المعلم” حيث نشرت مجموعة صور من كواليس التصوير معلقة عليها: “مسلسل المعلم خلف.. الكواليس رمضان ٢٠٢٤”.

انتظروا النجم مصطفى شعبان في مسلسل #المعلم على WATCHIT"

Watch it تكشف كواليس مسلسل " المعلم "

Watch it تكشف كواليس مسلسل " المعلم "

Watch it تكشف كواليس مسلسل " المعلم "

Watch it تكشف كواليس مسلسل " المعلم "

Watch it تكشف كواليس مسلسل " المعلم "

Watch it تكشف كواليس مسلسل " المعلم "

Watch it تكشف كواليس مسلسل " المعلم "

Watch it تكشف كواليس مسلسل " المعلم "

Watch it تكشف كواليس مسلسل " المعلم "

Watch it تكشف كواليس مسلسل " المعلم "

أبطال مسلسل “المعلم”

مسلسل “المعلم” بطولة الفنان مصطفى شعبان، الفنانة سهر الصايغ، الفنانة هاجر أحمد، الفنان القدير أحمد بدير، الفنانة إنتصار، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في “ المعلم”

يجسد الفنان مصطفى شعبان شخصية معلم تاجر أسماك وهذا ما قد يبدو في البرمو التشويقي التى قد طرحتها منصة watch it وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.