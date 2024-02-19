نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. دياب يخوض أولى بطولاته المطلقة بمسلسل "مليحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفنان والمطرب محمد دياب لأول مرة في السباق الرمضاني، أولى بطولاته المطلقة بمسلسل “مليحة” فيما هنأ عدد من الفنانين دياب على حصوله البطولة المطلقة لأول مرة بالدراما وأبرزهم الفنان محمد علي رزق.

ونشر رزق، البوستر الرسمي لمسلسل وعلق عليه “أول بطولة... مبروك يا ديبو ربنا وحده يعلم أنا فرحان إزاي... ربنا يجعل رزقك النجاح يا حبيبي”.

أبطال مسلسل “ مليحة

أبطال مسلسل “ مليحة

أبطال مسلسل “ مليحة

أبطال مسلسل “ مليحة

أبطال مسلسل “ مليحة

أبطال مسلسل “ مليحة

أبطال مسلسل “ مليحة

أبطال مسلسل “ مليحة

أبطال مسلسل “ مليحة ”

العمل من إخراج عمرو عرفة، تأليف رشا عزت الجزار، ويشارك في البطولة أشرف زكي، ماجدة زكي، أمير المصري، حنان سليمان، أحمد السعدني وسارة عبدالرحمن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات موسم رمضان 2024



آخر أعمال محمد دياب

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد دياب أغنية “ هروني بوس ” والتي حققت نجاحًا ساحقًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وأعلي المشاهدات وعبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك أيضًا.