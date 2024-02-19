نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق عروض نوادي المسرح الإقليمي بالإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض مسرحية “بداخلك قد ترى النور”

وشهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان" بداخلك قد ترى النور"، تأليف محمد السوري، وإخراج أحمد حلمي، أداء تمثيلي عمرو هشام، رحمة محمود، هدير أحمد، عبد الرحمن مجدي، أحمد ضياء، هبة عمر، بافلي سامح، وتدور فكرته حول الصراع الإنساني بين الخير والشر، ويتضح ذلك من خلال الأحداث التي تدور بحي "الباطنية" أحد الأحياء الشعبية في مصر.

العرض الثاني فوتوشوب

بينما جاء العرض الثاني بعنوان "فوتوشوب"، تأليف محمد خليفة، إخراج حازم خطاب، تمثيل زياد أيمن، محمود قابيل، كريم عصام، هاجر الخولي، يوسف مهدي، مريم طلعت، آية سعيد، مايا كامل، إسلام مبارك، وتدور قصته حول طفل يعثر على ظرف بداخله مجموعة من الصور لشخص يدعى "ميدو" في مراحل مختلفة من حياته، ويمكنه رؤية أحداث كل صورة عندما يمسك بها، ليكشف مدى أثر التربية على حياة هذا الشخص وانعكاس ذلك على اختياراته في المستقبل.

العروض تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وشهد عروض اليوم الأول أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، ومحمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات.

عروض نوادي المسرح

ومن المقرر أن تستمر العروض حتى نهاية فبراير الحالي على مسرحي قصر ثقافة الإسماعيلية وبورسعيد، بإشراف المخرج محمد الطايع مدير النوادي.

ويشهد إقليم القناة وسيناء هذا الموسم تقديم 28 عرضًا منها عرض لفرع ثقافة شمال سيناء، و3 عروض لفرع جنوب سيناء، و7 عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض، بينما يقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض مسرحية.

