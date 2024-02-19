نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق تصوير مشاهد الفيلم المستوحى من قصة حياة مايكل جاكسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر جعفر جاكسون، في أول إطلالة له من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد المقتبس من قصة حياته عمه الأسطورة الراحة مايكل جاكسون.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي سيكون أول عمل سينمائي عن قصة حياة مايكل جاكسون، ويجرى تصويره حاليًا في مدينة لوس أنجلوس.

تقرر رسميًا العمل على مشروع سينمائية جديد، عن السيرة الذاتية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، على أن يقوم بتجسيد شخصية جاكسون في الفيلم نجل شقيقه جعفر جاكسون.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الفنان الشاب البالغ من العمر 26 عام، سيجسد شخصية عمه في بدايات حياته المهنية، وهو نجل "جيرماين جاكسون" أحد اشقاء النجم الراحل مايكل جاكسون.

فنان واعد

وتقول الصحيفة البريطانية، أن الممثل الشاب جعفر جاكسون، تعلم الغناء والرقص من سن الـ 12، واختياره لتجسيد شخصية عمه الأشهر في مجال الترفيه والغناء يعتبر اختيار موفق حسب رأي النقاد.

ويأتي العمل على مشروع سينمائي عن مايكل جاكسون بعد مرور ما يزيد عن 10 سنوات على وفاته في سن الـ 50 عام 2009.

تفاصيل عن العمل

وفيلم السيرة الذاتية الخاص بمايكل جاكسون، سيكون من إخراج المخرج الأمريكي الشهير Antoine Fuqua، وستتولى مهمة إنتاجه وتوزيعه شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية الشهيرة "ليونز جيت".

وشارك جعفر مشاعره تجاه اختياره لهذا الدور المميز، عبر تغريدة له على حسابه الخاص على موقع تويتر، حيث قال أنه يشعر بالامتنان والفخر لكونه نجح في حصد هذه الفرصة المميزة.

هذه الفرصة من المتوقع أن تضع جعفر جاكسون على طريق الشهرة في هوليوود في المستقبل، في حالة نجاحه في تجسيد العملاق الراحل مايكل جاكسون.