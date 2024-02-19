علي صبحي يكشف لـ "دوت الخليج الفني" استعدادات شخصية "شبكة " في "جولة أخيرة" | خاص

القاهرة - محمد ابراهيم - خاض الفنان علي صبحي تجربة فنية جديدة برفقة أحمد السقا وأشرف عبد الباقي، ونجح في لفت الأنظار مجددًا بشخصية "شبكة " التي قدمها في المسلسل ونالت على إعجاب الجمهور بالرغم من صعوبة الشخصية كونها رمادية أي مزيج بين الخير والشر.

وكشف الفنان علي صبحي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن سبب تحمسه لتقديم هذه الشخصية معلقًا:"أكتر حاجة شدتني في دور شبكة أنه شخصية موجودة في الحياة، لأن في النهاية لا يوجد شر مطلق ولا خير مطلق، فهو شخص عنده هم ووجع ولكن مش شرير ولا طيب فهي شخصية صعبة وفيها تحدي كبير للممثل إنه يعمل تجربة زي دي؛ لأنها هتزيده وهتعلمه حاجات اكتر ويتطور نفسه فكانت مهمة جدًا بالنسبة لي أن أقدمها ".

وعن استعداته للشخصية أضاف:" اشتغلت مع مدرب التمثيل رامي الجندي وكان شخص كريم جدًا معايا، اشتغلنا شهر قبل التصوير وحتى أثناء التصوير كنا كل مشهد نشتغله على حدا وكل مشهد هنصوره كنا بنجهزله كويس، وأنا مبسوط إني اشتغلت معاه لإنه ذكي جدًا وملم بشغلانته ومخلص جدًا، فكان مهم اني اتعرف عليه علشان يساعدني على الدخول في هذه الشخصية وأطلع منه بكل سهولة من غير ما يكون في أي أثار جانبية على الشخصية ".

أحداث مسلسل جولة أخيرة



تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا، ليصبح أول عمل عربي على منصة العالمية.

أبطال مسلسل جولة أخيرة



المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل “جولة أخيرة” ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء ابو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، وضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».



آخر أعمال علي صبحي



يذكر أن آخر أعمال علي صبحي هو مسلسل تحت الوصاية، وهو بطولة كلًا من منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، ونال المسلسل على العديد من الجوائز، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.