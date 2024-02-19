نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. يحيى خليل يختتم موسمه الفني بالمسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا للفعاليات المتنوعة التي تنظمها وزارة الثقافة تقدم دار الأوبرا المصرية حفل لرائد موسيقى الجاز يحيي خليل يختتم بها موسمه الفني ويقاما فى القاهرة في الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير على المسرح الصغير.

حفل يحيى خليل بمسرح سيد درويش

كما يقيم يحيى خليل حفل آخر مساء يوم الجمعة الموافق 23 فبراير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

أعمال يحيى خليل من مؤلفات الجاز

يقدم يحيى خليل خلال الحفلين عددًا من أعماله الخاصة إلى جانب مجموعة من مؤلفات عظماء الجاز على مستوى العالم.

يحيى حليل يقدم أعمال عظماء الموسيقى العربية

كما يقدم لجمهوره باقة من أعمال عظماء الموسيقى العربية منهم محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل وغيرهم.

أبرز جولات يحيى خليل

وكان يحيى خليل قد عاد من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر مؤخرًا ليواصل حفلاته بالقاهرة والإسكندرية وذلك بعد أن نال عدة تكريمات وشارك في عدد من الحفلات منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

نبذة عن يحيى خليل

جدير بالذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في خلق تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفًا دائمًا على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد الآلاف على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل كما، قدم مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من دول العالم منها إيطاليا، فرنسا، صربيا، بلغاريا، النمسا، اليونان، روسيا، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا وغيرها ليصبح الآن رمزًا حقيقيًا في عالم موسيقى الجاز.