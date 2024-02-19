"التميز والتكامل والنجاح".. عنوان أول حفلات الليالي السعودية المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - نجاح عابر للقارات في أول الليالي السعودية المصرية التميز والتكامل والنجاح الساحق هم عنوان أول حفلات الليالي السعودية المصرية التي تأتي نتيجة مجهودات وأفكار المستشار تركي آل شيخ وسعيه المستمر لدعم الفن المصري، الحفل الذي أقيم بدار الأوبرا كأولى ثمار الاتفاق الهام بين هيئة الترفيه ووزارة الثقافة المصرية.

تفاصيل حفل الليالي السعودية المصرية

و حقق نجاحًا استثنائيًا، وكان بمثابة مهرجان فني من أقوى المهرجانات العربية وخطوة جديدة تضاف لنجاحات بنش مارك في التنظيم الاستثنائي للحفلات ليس فقط في السعودية ولكن في مصر أيضا وشارك بنش مارك في التنظيم المنتج حمدي بدر.

الحفل حضره تقريبًا كل نجوم الفن المصري تقدمهم المستشار تركي آل شيخ ووزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني والسفير السعودي أسامة النقلي في خطوة تؤكد عمق الصلة والرباط القوي المتكامل بين الفن المصري والسعودي.

بدأ الحفل النجم الكبير ماجد المهندس الذي قدم وصلة غنائية ساحرة وسط تفاعل كبير من الجمهور ومن نجوم الحفل الذي ملئوا المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عن آخره وأكد المهندس أنه يشعر بالسعادة والفخر بالتواجد في مصر وأن الحفل خطوة هامة لتوطيد وتعزيز التعاون الفني بين مصر والسعودية.

عمرو يوسف يتحدث عن فيلم "ولاد رزق"

تقليد مميز في الحفل حيث تم استضافة الفنان عمرو يوسف ليتحدث عن فيلم ولاد رزق ٣ أول فيلم من دعم وإنتاج سعودي وأكد عمرو أن السعودية وفرت كافة الإمكانات لتقديم الفيلم بأفضل صورة ووجه الشكر للمستشار تركي آل شيخ الذي يساهم بدعمه للسينما في تقديم اعمال قوية قادرة على منافسة الأفلام العالمية مشيرًا إلى أن ميزانية ولاد رزق ٣ اقتربت من مليار.

وحرص عمرو يوسف على تقديم الفقرة التالية الموسيقار الكبير عمر خيرت الذي استطاع كعادته أن يخلق حالة من البهجة والسعادة شعر بها كل الحضور وشاركت المطربة ريهام عبد الحكيم التي قدمت أغنية "فيها حاجة حلوة".

استمرت مفاجآت الحفل وحرصت النجمة ليلى علوي على تقديم الكينج محمد منير ووجهت له الشكر أنه بالرغم من تعرضه للإصابة وكسر يده صباح يوم الحفل إلا أنه حرص على مشاركته ومن ناحيته حرص منير على شكر كل الحضور وأكد أنه كان سيشعر بالحزن الشديد لو لم يشارك ووجه الشكر لمعالي المستشار تركي آل شيخ وأكد أن العالم بأسره يحب السعودية وشعبها وبدأ منير في تقديم فقراته مع المايسترو الكبير هاني فرحات.

آخر مفاجآت الحفل كانت الفنانة منة شلبي التي قدمت الميجا ستار شيرين عبد الوهاب التي بدت في غاية الأناقة والسحر وكان لظهورها على المسرح استقبال أكثر من رائع وبدأت بأغنية مشاعر وتوالت أغنياتها بعد ذلك وسط تفاعل كبير من الحضور وحرصت شيرين على الترحيب بكل أهل السعودية المتواجدين بالحفل ووجهت الشكر لمعالي المستشار تركي آل شيخ الذي وصفته بمحب الفن والفنانين.

حفل الليالي السعودية المصرية

الحفل بداية أكثر من رائعة لليالي السعودية المصرية تتويج لمسيرة تتكامل بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه وشركة بنش مارك وتم خلال الحفل الإعلان عن صندوق big time لتقديم مزيد من الدعم للفن وتعزيز التعاون السعودي المصري.