نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اختفائه لـ 50 عام..العثور على جيتار "بول مكارتني" نجم الـ "بيتلز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم العثور على غيتار فقدته العضو السابق في فرقة "البيتلز"، بول مكارتني، قبل أكثر من 50 عامًا، عزف "مكارتني" على هذه الآلة الموسيقية في الاستوديو وعلى المسرح، أداء أغاني مشهورة مثل "لوف مي دو"، و"شي لوفز يو"، و"تويست أند شاوت".

وأشار موقع بول مكارتني الإلكتروني إلى التأكد من صحة هذه الغيتار التي تم تصميمها من قبل شركة "هوفنر" وتتخذ شكل الكمان، وقد تم شراؤها مقابل 30 جنيه استرليني (نحو 640 دولارًا) في هامبورغ، ألمانيا، في عام 1961،وأكد الموقع أن "بول ممتن جدًا لكل من شارك في البحث" عن هذه الآلة.

تم العثور على الغيتار بالكامل، ولكن يحتاج إلى بعض التصليحات، وفقًا لبيان من مشروع "ذي لوست باس برودجيكت" الذي أطلق دعوة لفحص الآلة في عام 2018، وقد لاقت هذه الحملة اهتمامًا إعلاميًا متجددًا في الخريف الماضي.

وعلى الرغم من الاعتقاد السابق للزوجين المبادرين للمشروع، الصحفيين سكوت وناومي جونز، بأن الآلة اختفت في عام 1969، اتضح أنها سُرقت في عام 1972 من شاحنة صغيرة في غرب لندن، وأوضحت ناومي جونز في مقابلة مع "بي بي سي راديو 4" أن رسالة واحدة كانت محورية بين 600 اتصال ورسالة تلقوها.

عودة بعد غياب

وكان قد شارك النجم مارتن فيرمان في في احتفال مميز بطرح أغنية جديدة لفريق The Beatles، هي أغنية لم يتم طرحها من قبل للاستماع.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، الأغنية سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستعانة بأصوات اعضاء الفريق الغنائي الراحلين ومنهم جون لينون، وسيكون عنوانها Now and Then.

وتقول الصحيفة أن فيرمان، سيشارك في قديم بث صوتي تقوم ببثه هيئة الإذاعة البريطانية، تعليقا على الأغنية وتحليلًا لمحتواها.

جديد الموسيقى في هوليوود

أيضًا ضمن أحدث اخبار الموسيقى في هوليوود، ما أعلنت أطلقت النجمة تايلور سويفت تصميم جديد لغلاف ألبومها الناجح 1989، الغلاف حمل سماء 5 اغنيات جديدة تضاف للمرة الأولى للألبوم كأغنيات إضافية على اغنيات الإصدار الأول له.

وتقول ديلي ميل، ان هذه النسخة المعدلة من ألبوم 1989، عززت بها تايلور تشكيلة الأغاني، بإضافة خمسة أغنيات جديدة، منها أغنية بعنوان Slut.