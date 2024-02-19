نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيع مسودة أصلية من فيلم Star Wars بتكلفة فلكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم بيع مسودة أصلية لسيناريو فيلم "ستار وورز" التي تركها هاريسون فورد، الذي قام بتجسيد شخصية "هان سولو"، في شقة بلندن مقابل 13600 دولار.

سلسلة أفلام "ستار وورز"

تم استخدام السيناريو أثناء تصوير فيلم "ذي أدفانتشرز أوف لوك ستاركيلر"، الجزء الأول من سلسلة أفلام "ستار وورز"، عندما كان فورد في لندن في استوديوهات إلستري شمال لندن.

قام هاوي جمع نمسوي بشراء هذه المسودة الرابعة للسيناريو، المؤرخة في 15 مارس1976، في مزاد نُظم في دار "إكسكاليبور أوكشنز" للمزادات في هيرتفوردشير شمال لندن.

ترك فورد السيناريو في الشقة التي استأجرها في لندن أثناء فترة التصوير، وتم بيعها بمبلغ 4826 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى رسالة من وكيل أو صديق بيعت بمبلغ 177،80 جنيه إسترليني، اكتشف مالكو الشقة هذه الوثائق واحتفظوا بها لعدة عقود.

ساهم هذا الفيلم، الذي تم إنتاجه في عام 1977، في إرتقاء فورد إلى الشهرة العالمية، وقد قام ببطولة 3 أفلام أخرى في السلسلة وهي "ذي إمباير سترايكس باك" (1980)، و"ريتورن أوف ذي جيداي" (1983)، و"ذي فورس أويكنز" (2015).

منزل من Stranger Things

أيضًا كان قد تم الإعلان عن طرح أحد منازل شخصيات مسلسل نتفليكس الناجح Stranger Things للبيع بقيمة تصل لـ 600،000 دولار.

ووفق ديلي ميل، المسلسل حقق نسبة مشاهدات مرتفعة جعلته أنجح أعمال نيتفلكس منذ طرحه للعرض للمرة الأولى في عام 2016.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل Stranger Things صورة رسمية يعلن منها انطلاق إنتاج الموسم الخامس والأخير رسميًا.

ونقلت ديلي ميل، الصور التي تداولها نجوم المسلسل، معلنين من خلالها انطلاق الإنتاج والتصوير بعد تأجيل استمر لعام كامل بسبب أزمة اضرابات هوليوود.

وسبق أن كشفت تسريبات عن عودة العمل رسميًا لتصوير مشاهد الموسم الخامس الختامي من مسلسل Stranger Things، بعد تسريب لقطات من موقع التصوير.