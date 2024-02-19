نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامز جلال في رمضان 2024.. موعد برنامج رامز قفل اللعبة والإعادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد برنامج رامز قفل اللعبة على mbc مصر والإعادة حيث يعود رامز جلال في رمضان 2024 بمقلب جديد والذي تم تصويره في دبي السعودية، وإليك قائمة ضحاياه هذا الموسم.

موعد برنامج رامز قفل اللعبة



من المقرر عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2024 بعد آذان المغرب في تمام الساعة 6:15 مساء ويمكنك مشاهدة إعادة برنامج رامز قفل اللعبة في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز قفل اللعبة



يعرض برنامج رامز قفل اللعبة على قناة ام بي سي مصر ويمكنك مشاهدته من خلال ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي تردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 11470 رأسي 27500 5/6

عرب سات 11559 رأسي 27500 5/6



فكرة برنامج رامز جلال الجديد



تتمحور فكرة برنامج رامز رمضان 2024 حول استضافة العديد من الفنانين ونجوم الرياضة وصناع المحتوى في مدينة ملاهي وبيت الرعب وتم تصوير البرنامج في مدينة دبي بالسعودية.

ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024



أعلنت بعض المصادر الإخبارية عن قائمة ضيوف رامز جلال في رمضان 2024 وجاءت كما يلي: