الليلة.. فرح الزاهد ضيفة لبنى عسل بـ "الحياة اليوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل النجمة الشابة فرح الزاهد ضيفة ببرنامج "الحياة اليوم" الليلة مع الإعلامية الكبيرة لبني عسل في تمام الساعة الثامنة إلا ربع على الهواء مباشرةً على شبكة تليفزيون الحياة، للحديث عن آخر أفلامها السينمائية "عصابة عظيمة" الذي شاركت في بطولته مع النجمة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، عنبة، وإخراج وائل إحسان.

فرح الزاهد

كما تتطرق الزاهد في حوارها عن اختياراتها الفنية الأخيرة، وسر دراستها للإعلام وماذا أفادها، وعما إذا كان في خطتها تقديم البرامج.

موعد عرض برنامج الحياة اليوم

يذكر أن برنامج الحياة اليوم يذاع يوميًا على شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة السابعة مساءً على الهواء مباشرة من السبت إلي الخميس ويرأس تحريره د محمد حبيب.

آخر أعمال فرح الزاهد

وجدير بالذكر أن شاركت فرح مؤخرًا في فيلم "عصابة عظيمة" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.

فرح الزاهد

أبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.