انطلاق حفل وهابيات بمعهد الموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق حفل وهابيات بقيادة المايسترو أحمد عامر الذي أقامته دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر مساء أمس الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية.

مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

تضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها:"في الليل لما خلي، النهر الخالد، ساكن قصادي، أمل حياتي، انت الحب، هذه ليلتي إلى جانب موسيقي فين طريقك"، أداء كل من: غادة آدم، ايناس عز الدين، أحمد عصام، وعازف العود محمود عبد الفتاح.

فرقة الموسيقى العربية للتراث بمعهد الموسيقى العربية

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أقيمت حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتضمن البرنامج مختارات من أهم مؤلفات الموسيقى العربية منها:" موشح عنق المليح الغالي، يا رايحين الغورية، الحلو أبو شامة، هقابله بكرا، جمال الدنيا، الحلو حياتي، في يوم من الأيام، أيظن، دور هوى حبيبي وافقني، مقدرش أحب اتنين، على عيني، جمالك بيزيد في عينيا، كل الحلوين ظالمين، تفرق كتير، الصبح بدري، إمتى الزمان، عقبالك يوم ميلادك وموسيقى بحلم بيك"، أداء كل من: محيى صلاح، أنغام مصطفى، أحمد محسن، اسماء كمال، نهى حافظ، أحمد الوزيري، حنان عصام، أحمد صبري.