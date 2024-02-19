روني مارا تعلن حملها خلال حضورها لمهرجان برلين السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلت النجمة روني مارا بإطلالة الحمل التي زادتها تألقا في حضورها للعرض الخاص لفيلمها الجديد في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

La Cocina

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات م حضور روني للعرض الخاص لفيلمها الجديد، الذي يطرح بعنوان La Cocina، وتم عرضه على هامش المهران السينمائي الشهير.

أيضًا شاركت النجمة لوبيتا نيونجو في العرض الخاص لفيلمها الجديد Small Things Like These، الذي أقيم في افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الجديدة لعام 2024.

نقلت ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم في افتتاح المهرجان السينمائي بحضور اعلامي وجماهيري كبير.

وبمشاركة لوبيتا نيونجو في دور البطولة، كان قد طرح الاعلان التشويقي الأول للفيلم الجديد A Quiet Place: Day One، الذي يطرح ضمن سلسلة أفلام الرعب التي تحمل العنوان نفسه.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من الإعلان التشويقي الجديد، الذي يسرد بداية ظهور المخلوقات المرعبة التي غزت كوكب الأرض في السلسلة التي كانت من إخراج جون كرازينسكي.

مشاريع قادمة

وقريبًا يشارك النجم جون كرازنسكي في بطولة عمل سينمائي يضم عدد من النجمات الكبار في هوليوود في ادوار البطولة.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد يطرح بعنوان Fountain Of Youth، ويشارك في بطولته ايزا جونزالس ونتالي بورتمان في أدوار البطولة.

أزمة الجولدن جلوب

يأتي ذلك بعد أن أثار مقطع فيديو من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب جدلًا واسعًا، كان أبطاله النجم جون كرازينسكي وزوجته ايملي بلنت على السجادة الحمراء للحفل.

ووفق ديلي ميل، الفيديو نجح المحترفين في قراءة الشفاه في تفسير ما جاء به من حديث كان يوجهه كرازينسكي لزوجته، بقوله أنه غير قادر على الانتظار حتى الطلاق.

الأمر الذي دفع المتابعين للاعتقاد بأن العلاقة بين الثنائي سيئة، وأنهما في سبيلهما للطلاق.