هشام جمال يتصدر تريند يوتيوب بظهوره في برنامج كوميدي جديد      

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان هشام جمال تريند يوتيوب رقم 1 بعد عرض حلقته المصورة مع اليوتيوبر إياد الموجي، الذي يقدم برنامجًا جديدًا على اليوتيوب وكان عنوان الحلقة "أصدقاء مقربين"، حيث تتعرض سيارة هشام لعطل ضمن أحداث الحلقه مما يضطره لقضاء وقته مضطرًا مع المذيع.

هشام جمال

هشام جمال حديث السوشيال ميديا بعد خطوبته

وأصبح هشام جمال خلال الفترة الماضية حديث السوشيال ميديا والإعلام بعد إعلان ارتباطه بـ ليلى زاهر وظهوره في برنامج صاحبه السعاده مع الاعلامية الكبيرة إسعاد يونس وتحقيق أغنيته الجديدة أمور بسيطه ما يقرب من 10 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين.

وهي الأغنية التي استخدم في تصويرها الذكاء الاصطناعي كأول فنان عربي يستطيع أن يظهر ملامح الوجه الطبيعية بالذكاء الاصطناعي، كما يستعد هشام خلال الايام القليلة القادمة لتقديم الحفل السنوي قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة.

تفاصيل أغنية "أمور بسيطة"

ويذكر أن الأغنية كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ألحان هشام جمال، توزيع مادى، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمرو الموجي، تصحيح الوان عبد الرحمن محمد، فكرة وإخراج هشام جمال انتاج روزناما ريكوردز.

هشام جمال

كلمات أغنية أمور بسيطة

ومن كلمات الأغنية: شايف رايحين أنا وانتي على فين ومش متفائل، خايف أوي أكون قاري اللي جاي صح

ونكون هنعيش في مشاكل

بكلمك بفهمك إن اللي بينا أكيد هاممني بشهدك بتهددي وتبعدي ودايما تقولي، مش فاهمني وتعندي، تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة احنا المفروض بنحب بعض تعالي نسيبنا من النكد، ده انتي السند هو احنا مش كان بينا وعد.

آخر أعمال هشام جمال الدرامية

وجدير بالذكر أن آخر أعمال هشام جمال في الدراما هو مسلسل "في بيتنا روبوت" الجزء الثاني ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقي، مي دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، أوس أوس، هنادي مهنى، إسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.