علي صبحي يكشف تفاصيل شخصيته في "ولاد رزق 3" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان علي صبحي تصوير مشاهده في فيلم "ولاد رزق 3"، ليخوص هذه التجربة مع أحمد عز وعدد من النجوم، وذلك استعدادًا لطرحه خلال موسم عيد الأضحى المبارك.



وكشف علي صبحي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن تفاصيل الشخصية التي يلعبها خلال أحداث الفيلم مشيرًا أنه يجسد شخصية تدعى "الكوري" وهي شخصية جيدة، مُتمنيًا أن تنال تلك الشخصية على إعجاب الجمهور وقت عرض الفيلم.

وعن تنبأ الجمهور له بأنه يكون خليفة باسم سمرة علق قائلًا:" ده شرف كبير جدًا لي، لأنه في منطقة خاصة به، دائمًا أشعر أنه من الممثلين اللي ربنا أعطاه لينا هدية علشان نتعلم منه إزاي نمثل، ففكرة أن الجمهور يقول إني بقرب منه بس ده وسام على صدري".



أحدث أعمال علي صبحي



تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا، ليصبح أول عمل عربي على منصة العالمية.

أبطال مسلسل جولة أخيرة



المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل “جولة أخيرة” ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء ابو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، وضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».



آخر أعمال علي صبحي



يذكر أن أخر أعمال علي صبحي هو مسلسل تحت الوصاية، والمسلسل من بطولة كلًا من منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، ونال المسلسل على العديد من الجوائز، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.