نقابة المهن السينمائية  تنعي والدة المخرجة ساندرا نشأت 

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح، والدة المخرجة ساندرا نشأت، وذلك في بيان صحفي لهم، قالوا فيه:"تقدم النقابة خالص العزاء للأسرة في مصابهم الأليم داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته".

وفاة والدة المخرجة ساندرا سراج

وقد رحلت عن عالمنا أمس، السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، بعد صراع كبير مع المرض، حيث كانت محتجزة داخل إحدى المستشفيات الكبرى في محافظة القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية،فقد مكثت داخل العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن خبر الوفاة المنتج الفني هاني عبد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “انتقلت إلى الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت”.

ساندرا نشأت

أبرز أعمال ساندرا نشأت الفنية

بدأت ساندرا نشأت حياتها الفنية بالفيلم القصير "أخر شتا"، ثم أخرجت فيلم تسجيلي يحمل اسم "المافيولا"، في حين كانت بدايتها في الأفلام الروائية الطويلة عبر فيلم "مبروك وبلبل " في عام 1996 ثم قدمت بعده عدد من الأفلام الناجحة مثل: "ليه خلتني أحبك، حرامية في كي جي تو، ملاكي إسكندرية، مسجون ترانزيت، المصلحة".

إلى جانب هذا قدمت ساندرا نشأت العديد من الأغاني المصورة، أبرزهم أغنية "فاكرك يا ناسيني" للمطرب (محمد فؤاد)، أغنية "أصعب حب" للمطرب خالد عجاج، وأغنية "لماذا" للمطربة غادة رجب.

ساندرا نشأت

أبرز أعمالها السينمائية

قدمت ساندرا نشأت أعمالا مهمة وجمعت فيهم نجوما من المستحيل تواجدهم في تجربة سينمائية واحدة، حيث استطاعت أن تقنع كلا من النجمين أحمد عز، وأحمد السقا أن يقدما فيلم "المصلحة" معًا عام 2012، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في السينما ويعد أول تعاون بين نجمين صف أول من الجيل الحالي.

آخر مشروعاتها السينمائية

ويذكر أن تعمل ساندرا نشأت حاليًا على أكثر من مشروع سينمائي جديد، ولكن تأخر ظهورها بسبب الأزمة الذي يعيشها العالم حاليًا، المشروع الأول فيلم "الصحبة الحلوة" آخر سيناريوهات المؤلف الراحل وحيد حامد والمقرر أن يقوم ببطولته يحيى الفخراني ومحمد سعد، كما أنها تحضر لتجربة سينمائية أخري ضخمة تجمع فيها كلًا من النجوم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز.