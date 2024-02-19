شاه روخ خان يتحدث عن احتمالية تجسيده لدور في أفلام بوند مستقبلًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث النجم شاه روخ خان عن رأي في احتمالية المشاركة مستقبلًا في أفلام جيمس بوند بعد قيامه بأداء احد الحوارات على الهواء من أفلام بوند السابقة.

ووفق إنديا توداي، قال شارو، أنه لا يعتقد إنه يمتلك لون البشرة المناسب للقيام بهذا الدور في المستقبل.

وسبق أن أعلن رسميًا عن ترشيح أفلام النجم شاه روخ خان الجديدة Jawan و Pathaan، لجوائز international stunt الدولية للسينما.

ووفق إنديا توداي، ترشح الأفلام المميزة لشارو لهذه الجوائز، لما قدمه من قصة مميزة ومشاهد اكشن استثنائية.

وكان النجم شاه روخ خان، ضمن أكثر الفنانين في معدلات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2023 الجاري.

ووفق إنديا توداي، كانت أيضًا الممثلة الشابة كيارا ادفاني، أكثر فناني بوليوود من حيث معدلات البحث عنها على محرك بحث جوجل.

ارقام قياسية

أيضا نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في أن يصبح الفيلم الهندي الأعلى تحقيقًا للإيرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من اقبال جماهيري ساحق.

الفيلم الجديد، الذي طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، والذي تربع على قمة إيرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنديا توداي، كان هناك اقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميًا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.