نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دار الأوبرا المصرية تشهد على صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل ليالي مصرية سعودية والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية أمس، مصافحة الهضبة عمرو دياب بالفنان عمرو مصطفى برغم الخلافات التي أجريت بينهما خلال الفترة الماضية، وبجانبهم رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة.

وجاء ذلك عبر مقطع فيديو مصور تم نشره عبر موقع et بالعربي عبر تطبيق إنستجرام،مفادة "في ليالي سعودية مصرية، صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى وعناق في كواليس الحفل".

وكان بداية الخلاف بين الأثنان عندما تحدث عمرو مصطفى في إحدي اللقاءات أن شعرة الهضبة كانت بفضله، كما أن أشهر وأنجح أغاني عمرو دياب كانت من ألحانه، كما اتهمه بتحريض بعد اللجان الإلكترونية عليه.

تفاصيل حفل ليالي مصرية سعودية

وأقيم مساء أمس حفل ليالي مصرية سعودية في دار الأوبرا المصرية، حيث أحيا الحفل العديد من نجوم الفن المصري والعربي على غرار المطربة شيرين والمطرب ماجد المهندس، بالإضافة إلى الكينج محمد منير، الذين امتعوا الحضور بباقة من أجمل الأغاني.

وأقيم الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

آخر أعمال الهضبة عمرو دياب

جدير بالذكر أن آخر أعمال الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد "مكانك" وهو الخامس والثلاثون في مسيرته الغنائية، ويضم أغاني "مكانك، يا قمر، لوحدنا، الكلام ليك، معرفش حد بالاسم ده، واخدين راحتهم، المعنويات مرتفعة، ماتغيبش، ضبط مودها، سلامك وصلي، بيوحشنا"، وتم طرحه عبر منصة الاستماع "انغامي".

وكان الظهور الأخير لعمرو دياب حفلته في مسرح المنارة بالتجمع الخامس، حيث ظهر بلوك شتوي مميز كعادته، وحرص على إمتاع جمهوره بعدد من أغانيه الجميلة سواء الجديدة أو القديمة وتفاعل معها الجمهور بصورة رائعة، وتصدر محركات البحث بعد الحفل لمدة أيام.