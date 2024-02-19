نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاران جوهار يعلن موعد طرح الفيلم الجديد لسارة علي خان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار عن الموعد الرسمي لطرح فيلم سارة علي خان الجديد Ae Watan Mere Watan.

ووفق إنديا توداي، الفيلم من المقرر طرحه للعرض عبر خدمة البث الرقمي التابعة شركة أمازون "امازون برايم"، بتاريخ 21 مارس المقبل.

تعاون مع تايجر شروف

يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة اما الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون أحدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئيسية، الفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.

Bun Tikki

ويستعد مصمم الأزياء الهندي مانيش مالهوترا لخوض تجربة الإنتاج السينمائي، عبر اطلاقه لشركته الخاصة الجديدة للإنتاج، باسم Stage 5 Productions.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، المشروع الأول لشركة الإنتاج، سيكون بعنوان Bun Tikki، ويضم في بطولته زينات امان وشابانا عزمي.