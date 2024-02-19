كريستوفر نولان يكشف عن نوع الأفلام التي يريد إخراجها مستقبلًا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج الكبير كريستوفر نولان عن نوع الأعمال السينمائية التي يتطلع للعمل عليها في قادم السنوات بعد نجاح Oppenheimer.

ووفق ديلي ميل، قال نولان في تصريحات جديدة، أنه يتطلع الآن للعمل على اخراج فيلم رعب، إذ أنه لم يسبق له خوض تجربة العمل على إخراج فيلم رعب من قبل.

أعرب المخرج الكبير كريستوفر نولان عن إعجابه بالمسلسل الجديد The Curse مشيدًا بفريق العمل، وأنه عمل لم يرى مثيل له على شاشة التليفزيون من قبل.

ووفق ديد لاين، جاءت تصريحات نولان خلال حضوره لعرض خاص للمسلسل الجديد، بحضور صناعه.

تكريم جديد

يأتي ذلك بعد تكريم جديد حصل عليه المخرج الكبير كريستوفر نولان، من جهة بارزة في مجال السينما في فرنسا، بعد حصده جائزة جولدن جلوب.

ووفق ديد لاين، الجائزة التي سيحصل عليها نولان، هي جائزة شرفية يطلق ليها اسم Honorary César أو جائزة قيصر الشرفية.

وأثنى المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما للمخرج زاك شنايدر من تأثير كبير على عالم صناعة افلام القصص المصورة، وافلام الخيال العلمي.

ووفق ديد لاين، تحدث نولان في حوار جديد عن رأيه في شنايدر، مؤكدًا أنه يرى للمخرج الذي ابتكر عالم dc، دورًا هامًا في اثراء أفلام القصص المصورة.

شعور بالنجاح

وخلال حديث جديد له لوسائل الاعلام الغربية، عبر المخرج الكبير كريستوفر نولان عن اعتزازه بفيلم Oppenheimer، بوصفه أنه أنجح الأعمال السينمائية التي صنعها في تاريخه.

ووفق ديد لاين، كان قد حصل نولان على ترشح كأفضل مخرج لفيلم درامي من جوائز جولدن جلوب هذا العام، مع ترشحه الفيلم ونجمه كيليان مورفي أيضًا لجوائز جولدن جلوب.

وتقرر منح المخرج الكبير كريستوفر نولان الزمالة الشرفية BFI Fellowship، والتي تعتبر أعلى وسام يتم منحه من قبل المؤسسة البريطانية BFI.