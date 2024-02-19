نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر قائمة مسلسلات رمضان 2024 كامله وجميع القنوات الناقله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع العديد من الأفراد إلى معرفة قائمة مسلسلات رمضان 2024 التي ستعرض على القنوات الرمضانية، سواء كانت درامية، كوميدية، تاريخية، أو اجتماعية.

يشهد البحث عن هذه المعلومات ازديادًا في الآونة الأخيرة، حيث يتبقى لبدء الموسم الرمضاني أيام قليلة، ويسعى الكثيرون للتعرف على الإعلان عن المسلسلات وكم يتبقى على قدوم شهر رمضان.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

1. مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي.

2. مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.

3. مسلسل "المواطن الجزء الرابع" بطولة الفنان حمادة هلال وخالد سرحان.

4. مسلسل "صيد عقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ورياض الخولي.

5. مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وريم مصطفي وأحمد رزق.

6. مسلسل "العتاولة" بطولة الفنان أحمد السقا والفنانة زينة.

7. مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي ووفاء عامر.

8. مسلسل "خالد نور وولده نور" بطولة الفنان شيكو وكريم محمود عبد العزيز.

موعد شهر رمضان المبارك 2024

موعد شهر رمضان المبارك لعام 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 10 مارس، ومن المتوقع أن يستمر حتى الثلاثاء الموافق 9 أبريل. ويتبقى على شهر رمضان المبارك 26 يومًا.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتنوع القنوات التي ستعرض المسلسلات الرمضانية. من بين هذه القنوات:

- مجموعة قنوات شبكة سي بي سي.

- مجموعة قنوات ON.

- قناة صدى البلد وصدى البلد دراما.

- قناة القاهرة والناس 1 و2.

- مجموعة قنوات dmc.

- قناة المصرية الفضائية.

- قناة الاولى الفضائية.

- قنوات النهار.

- شبكة قنوات MBC مصر.

- قناة أم بي سي دراما.

- قناة المحور.

- قناة الحياة.

نتمنى للمتابعين استمتاعًا ممتعًا بمشاهدة مسلسلات رمضان 2024، وأن تكون تلبية لتوقعاتهم كما هو الحال دائمًا.