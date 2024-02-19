نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة "MBC مصر" تعلن عن 9 مسلسلات حصري على شاشتها في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة "MBC مصر" عن 9 مسلسلات حصري على شاشتها في رمضان المعلن حتى الآن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع الشهير “ فيسبوك ” منهم مسلسل “ المداح ” ومسلسل “ كوبرا” ومسلسل “ العتاولة ” ومسلسل الافوكاتو" ومسلسل “ أشغال شقة ” و" أعلى نسبة مشاهدة “ ومسلسل ” صلة رحم " وغيرهم.

مسلسل "العتاولة"

مسلسل "العتاولة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب وحنان يوسف وصلاح عبدالله وسامي مغاوري وميمي جمال وهدى الإتربي وأحمد كشك ومؤمن نور ومريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل “المداح ”

ويضم مسلسل المداح 4 بجانب حمادة هلال نخبة من الفنانين أبرزهم: خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتشهد أحداث المداح جانب كبير من الخيال هذا الموسم، إذ يدخل الشيخ صابر المداح مرحلة مختلفة من مواجهة عالم الجن عما سبق وقدم في الأجزاء السابقة، ويمر من خلال بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر، إذ يقابل في هذا العمل ملك الجن «قزح» والذي سيجسده فتحي عبد الوهاب.

مسلسل “كوبرا”

يشارك في بطولة مسلسل “ كوبرا ” الفنان محمد إمام والفنان علاء مرسي والفنان محسن منصور والفنان مجدي كامل. الفنان محمد أسامة ( أوس أوس) والفنان محمود عبد المغني والفنان محمد ثروت والفنان مصطفى بسيط والفنان هشام إسماعيل والفنان معتز هشام ومؤدي المهرجانات كزبرة وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

مسلسل نعمة الأفوكاتو، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وأروى جودة، وسلوى عثمان، وسامي مغاوري، ولبنى ونس، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وغادة فلفل، وأحمد ماجد، وولاء الشريف، ومحمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف.



مسلسل "أشغال شقة"





مسلسل “أشغال شقة” بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، ومن المقرر أن يتكون مسلسل "أشغال شقة" من 15 حلقة ويدور في إطار كوميدي، ويعرض في موسم رمضان الدرامي 2024.

مسلسل " أعلى نسبة مشاهدة"

ويعد مسلسل أعلى نسبة مشاهدة من الأعمال الدرامية القصيرة المستلهمة من أحداث حقيقية، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.



مسلسل "صلة رحم"



مسلسل صلة رحم يشارك في بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي،، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"





"خالد نور وولده نور خالد" بطولة: شيكو، وكريم محمود عبد العزيز، وآية سماحة، وهو من تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين.

مسلسل نور خالد وولده خالد نور، يدور في إطار كوميدي ويُعد هذا هو التعاون الأول بين الفنان شيكو والفنان كريم محمود عبدالعزيز حيث يجسد شيكو وكريم محمود عبد العزيز دور صديقين يعملان معًا في مجال الهندسة ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية مع زوجتيهما.



مسلسل "٢٠٢٤"



مسلسل "2024" بطولة نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، تأليف بلال شحادات، إخراج فيليب أسمر.