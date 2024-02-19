ذكرى رحيل زكريا أحمد في صالون الأوبرا الثقافي بمعهد الموسيقى

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أحمد جودة - القاهرة - تجسيدًا لخطط الثقافة المصرية الهادفة إلى الاحتفاء برموز النغم والكلمة تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر صالونًا ثقافيًا ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري بمناسبة ذكرى رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد.

ذكرى رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد

ويستضيف ابنة الموسيقار الراحل تهاني، الدكتور خيري عامر استاذ الموسيقي العربية بكلية التربية الموسيقية، الدكتور سيد علي اسماعيل الأستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، الناقد الفني محمد دياب ويتخلل الاحتفالية فقرة فنية لتخت شرقي وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 20 فبراير على مسرح معهد الموسيقي العربية.

نبذة عن الشيخ زكريا أحمد

يذكر أن الشيخ زكريا أحمد لقب بشيخ الملحنين ويعد من عمالقة الموسيقى والغناء في مصر، بدأ التلحين للـمسرح الغنائي، وكتب أعمال لمعظم الفرق الشهيرة منها فرقة علي الكسار، وفرقة نجيب الريحاني، وزكي عكاشة، ومنيرة المهدية، قبل أن يتحول للعمل مع سيدة الغناء العربى كوكب الشرق أم كلثوم فى بداية رحلتها.