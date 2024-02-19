فن ومشاهير

بالصور.. انتهاء تصوير فيلم "بنقدر ظروفك"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. انتهاء تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

انتهى فريق عمل فيلم "بنقدر ظروفك"، أمس الأحد، من تصوير جميع مشاهد العمل بمنطقة السادس من أكتوبر.

تصوير فيلم بنقدر ظروفك 

 

وتم التصوير في عدة مناطق متفرقة بشوارع أكتوبر، حيث جمعت المشاهد الأخيرة النجوم أحمد الفيشاوي ومحمد محمود وإبرام سمير تحت قيادة المخرج أيمن مكرم.

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أحداث فيلم بنقدر ظروفك

 

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

نجوم فيلم بنقدر ظروفك

 

"بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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