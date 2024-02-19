ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ميرنا جميل

وظهرت ميرنا جميل وهي ترتدي توب قصير باللون الأسود وبنطلون يحمل نفس اللون، مع تسريحة شعر منسدلًا، ومكياجًا هادئًا.

تفاصيل شخصية ميرنا جميل في بيت الرفاعي



وتجسد ميرنا جميل في بيت الرفاعي شخصية فتاة تعمل في محل كوافير، وتجمعها قصة حب مع أمير كرارة، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



أبطال بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.



قصة مسلسل “بيت الرفاعي”



ويشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل اعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.



أحدث أعمال ميرنا جميل



ومن ناحية أخرى، تنتظر ميرنا جميل عرض مسلسل البيت بيتي 2، تأليف كريم كمز وإخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، ويشارك في الجزء الجديد من العمل أحمد بدير، وقد حقق الجزء الأول من العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه على منصة شاهد، وأيضًا تبدأ بعد موسم رمضان 2024، تصوير أولى مشاهد الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، إخراج معتز التوني، ومن بطولة شيكو وهشام ماجد ويشارك فيه أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري وآخرين.



آخر أعمال ميرنا جميل



والجدير بالذكر آخر أعمال ميرنا جميل هو مسلسل اللعبة بطولة كل من: الفنان هشام ماجد، والفنان شيكو، والفنان سامي مغاوري، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنانة مي كساب، والفنان محمد ثروت، والفنان أحمد فتحي، والفنانة ميرنا جميل، والفنان بيومي فؤاد،وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني، وايضا شاركت في مسرحية هي" البنك سرقوووه " بطولة أشرف عبدالباقي، كريم محمود عبد العزيز، سلوى خطاب، محمد أسامة أوس أوس، سليمان عيد، مصطفى البنا، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج أشرف عبد الباقي.