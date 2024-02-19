نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. عرض "عفركوش" يجوب قرى ومدن محافظة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مواعيد العرض المسرحي "عفركوش"، والمقرر عرضه داخل عدد من قرى مدن محافظة الغربية، بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 من الشهر الجاري، وذلك ضمن البرنامج المعتمد من وزارة الثقافة، وبرعاية د. طارق رحمي محافظ الغربية وبالتعاون مع البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال.

مواعيد العرض المسرحي عفركوش

وجاءت مواعيد العرض المسرحي كالتالي: يوم الأربعاء القادم بمدرسة الشهيد طلبة السايح بقرية نهطاي، فيما تستضيف مدرسة جمال حلمي الشناوي بقرية صفط تراب بالمحلة فعاليات العرض يوم الخميس 22، كما وتعرض المسرحية داخل مركز شباب بسيون يوم الجمعة، ويوم السبت داخل مجمع الكليات بسبرباي، فيما تختتم العروض يومي الأحد والإثنين، على مسرح المركز الثقافي بطنطا.

أحداث عرض عفركوش

تدور أحداث العرض المسرحي المخصص للأطفال حول مشكلة التفكك الأسري بشكل كوميدي، ليسلط الضوء على العادات والتقاليد في المحافظات، والثقافات المختلفة بشكل مبسط، وهو من بطولة الفنانين: أحمد سعد، حسن يوسف، هناء سعيد، عصام مصطفى، مدثر إبراهيم، جوهرية أحمد، عبد الرحمن فرجاني، سامر المنياوي، حمزة عبد الله، واستعراضات أشرف فؤاد، ديكور مجدي ونس، تصميم ملابس إيمان الشيخ، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، ومن تأليف عيسى جمال، وإخراج عادل الكومي.

فعاليات العرض المسرحي “عفركوش”

يذكر أن فعاليات العرض المسرحي "عفركوش" تأتي استكمالًا للعروض الفنية الخاصة بمشروع مسرح المواجهة والتجوال برئاسة المخرج محمد الشرقاوي، حيث شهدت محافظة الغربية عددا من العروض خلال الشهور الماضية، ومن بينها: "101 عزل"، "نجوم من خشب"، "توتة توتة"، و"محطة مصر".