نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. مالا تعرفه عن الراحل محمد شرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد شرف، الذي اشتهر بأعماله الكوميدية وإفيهاته التي لا يزال يرددها جمهوره بعد رحيله، ليرحل عن عالمنا ويترك لدى محبيه بصمة مميزة لاتنسى.





نشأة الفنان الراحل محمد شرف





ولد الفنان الراحل محمد شرف، في مدينة الإسكندرية في يوم 19 من فبراير عام 1963، تخرج في التجاري في عام 1984، ثم سافر إلى مدينة القاهرة من أجل العمل في المجال الفني.





مشواره الفني





شارك الفنان الفنان محمد شرف في بدايته بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال المسرحية، وكانت بدايته الحقيقية في عام 1994، بعد مشاركته في مسرحية عيال تجنن مع أحمد آدم، حيث نجح في جذب أنظار الجمهور والتألق على المسرح،لتتوالى بعدها أعماله المسرحية الناجحة، ومن أبرزها 'حودة كرامة' و'فيما يبدو سرقوا عبده' و'القشاش'.





وبدأ المخرجين بعدها في إعطاؤه مساحات أكبر، ليشارك بأدوار مميزة في عدد من الأفلام الكوميدية الناجحة، ومن أبرزهاعسكر في المعسكر، بلية ودماغه العالية، الرهينة، البحر بيضحك ليه، عفاريت الأسفلت، فيلم ثقافي، ظرف طارق، آسف على اﻹزعاج، إكس لارج".

شارك محمد شرف في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون والمسرح، ومن مسلسلاته: "، للعدالة وجوه كثيرة، مبروك جالك قلق، العيادة" وغيرها من الأعمال.



تجربة الفنان محمد شرف في التأليف

وخاض الفنان الراحل محمد شرف تجربة التأليف لمرة واحدة، عندما شارك في تأليف مسلسل 'ومضى العمر يا ولدي'، والذي تم عرضه في عام 2006.

آخر أعمال الفنا الراحل محمد شرف

وكانت آخر أعماله مسرحية باي باي واي فاي، والتي تم عرضها في عام 2018.





وفاة الفنان محمد شرف



ورحل الفنان محمد شرف عن عالمنا عن عمر يناهز 60 عامًا في أحد المستشفيات عام 2018، بعد صراع طويل مع المرض وتعرضه لنوبة قلبية، تاركًا العديد من الأعمال الفنية التي يتذكره جمهوره بها حتى وقتنا الحالي.



