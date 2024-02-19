روجينا في رحلة انتقام مثيرة بمسلسل سر إلهي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 08:25 مساءً - كشفت منصة Watch it الرقمية عن برومو مسلسل "سر إلهي" بطولة النجمة روجينا، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويظهر البرومو تشويقًا كبيرًا من خلال مشاهد مثيرة وعبارات تشير إلى معاناة "نصرة" التي تجسدها روجينا خلال أحداث المسلسل.

وتتزوج نصرة (روجينا) من محمد ثروت ولديها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين ورنا رئيس ويوسف الأسدي، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس إليها، مما يجبرها على مواجهة الحياة بمفردها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يشارك في بطولة مسلسل "سر إلهي" كل من أحمد مجدي، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.