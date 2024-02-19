ملتقى قوتها يكرم إسعاد يونس وغادة عادل ومي عمر وأحمد خالد صالح  

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد منصة "جيرلز سبيس" لإطلاق النسخة الثالثة من ملتقى قوتها تحت شعار "النساء والرجال في صناعة النجاح" بالتعاون مع جاليريا 40 وذلك بعد النسخة الماضية والتي كانت تزامنا مع يوم المرأة العالمي بحضور نجمات الفن في مقدمتهم أمينة خليل ونجلاء بدر ودرة وريهام عبد الغفور، وميرنا جميل.

ويقام الملتقى هذا العام على يومين هم الـ23 و24 من فبراير الجاري، حيث يشارك في نسخته هذا العام عدد كبير من النجمات والمشاهير، بجانب صناع محتوى، ورائدات أعمال، ومصممات أزياء، ومتخصصات في مجال الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، والمؤثرات على السوشيال ميديا.

وسيحضر ويكرم هذا العام في الملتقى عدد من النجوم في مقدمتهم، مي عمر، وغادة عادل، وجومانا مراد، وأسماء جلال، وداليا البحيري، ونسرين طافش، وفريدا تمراز، وندى موسى، ومها الصغير، وداليا مصطفى، وأحمد خالد صالح، ورنا رئيس، ومايان السيد، وشريف نور الدين، وفرح الزاهد، ملك أحمد زاهر، وياسمين غيث، ووئام مجدي، وإلهام وجدي، وجلا هشام، ولقاء سويدان، وسالي فؤاد، وهبة الأباصيري، ودعاء صلاح، وإنجي علي، وجوري بكر، وإنجي علاء وإسلام إبراهيم، ومروان يونس، وتامر فرج، وليد فواز وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع كما تكرم الفنانة الكبيرة أسعاد يونس الأكثر الهاما في كافة المجالات بجانب منح تكريم خاص لفريق عمل برنامجها كونه البرنامج الأكثر تاثيرا في الوطن العربي.

ويهدف الملتقى الذي يقام للمرة الثالثة إلى تكريم النجوم والإعلاميين، والمؤثرين في مجالات عدة بجانب حضور عدد كبير من المؤثرين في شتى المجالات وذلك لترسيخ إمكانية تحقيق النجاح وتحدي الصعاب، حيث سيتواجد في الملتقى لمياء كامل واحدة من ضمن اهم 50 شخصية مؤثرة في مجال الإعلام في عام 2023، وميرال فهمي، وكنزي مدبولي، منة الزهيري، ندى الأشموني، وأميرة فرج، الدكتورة جيهان زهران دكتورة تطوير التعليم، ونهى بكر، ود.هدى شميس دكتورة تجميل.

وتعتبر تلك النسخة الثالثة التي تقام من ملتقى قوتها بالتعاون بين جيرلز سبيس وجاليريا 40 وSixYards، حيث حققت النسخة الماضية نجاح كبير بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات والمؤثرين، وتهدف جيرلز سبيس من إقامة الملتقى إلى تقديم الدعم بجانب إلقاء الضوء على الأكثر نجاحًا وتأثيرًا، وهو هدف المنصة في المقام الأول هو دعم السيدات في شتى المجالات، وهو ما يتماشى مع رؤية جاليريا 40 في دعم المرأة والدور المجتمعي.



"جيرلز سبيس" منصة اسستها رنا عادل تهدف إلى رفع الدعم التوعوي المجتمعي للفتيات ومساعدتهم على تخطي الأزمات التي تقع على عاتقهم عن طريق تقديم دعم معنوي ونفسي بجانب تقديم عدد من البرامج الخاصة بالمنصة بهدف دعم النساء.