في يوم ميلاد موناليزا.. سبب اعتزالها وابتعادها عن الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ميلاد واحدة من أبرز فنانات الثمانينات وأخفهم على القلوب وهي الفنانة موناليزا التي لفتت الأنظار في فيلميها "همام في امستردام" و"أصحاب ولا بيزنس".

من هي موناليزا؟

هي منى عاطف سيد موناليزا ولدت في يوم 19 فبراير 1975، ولدت لأب مصري وأم إنجليزية، بدأت العمل الفني عام 1997، وقد ظهر نجاحها في فيلم «همام في أمستردام» عام 1999 مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي وقدمت بعض الأعمال في السينما والتلفزيون والمسرح بعد ذلك، ولكنها بعام 2002 اعلنت أعتزالها المجال الفني، غيرت دينتها من مسيحية ودخلت إلى الإسلام وارتدت الحجاب بعد ذلك، ولكن في نهاية عام 2014 ظهرت في لقاء تلفزيوني خلعها الحجاب مؤكدة قررها للعودة للتمثيل.

اعتزال موناليزا الفن



اعتزلت موناليزا الفن في عام 2002 بعد زواجها وانجابها، حيث قررت أن تكرس حياتها في دور الأمومة وارتدت الحجاب واعلنت ابتعادها عن الساحة وظلت في هذا الأمر لمدة 11 عاما، ثم فاجأت الجمهور في هام 2014 بظهورها دون حجاب على شاشة التلفزيون من خلال برنامج انت حر، وتحدثت من خلاله عن رغبتها القوية في العودة إلى التمثيل ومستعدة لتمثيل أي دور فني خاصة الاكشن، مشيرة إلى أن بناتها يشجعونها على هذا الأمر ولكن لم يتم ترشيحها حتى الآن لأي عمل فني أخر.

وقالت موناليزا في آخر تصريحاتها الفنية: بناتي الـ 3 نفسهم أرجع أمثل تاني وبيقولولي عايزين نشوفك على التليفزيون، أنا كانت عندي رغبة في الجواز والأمومة أكتر من التمثيل، بعدها لقيت عندي رغبة كبيرة في الرجوع، ونفسي اعمل أدوار اكشن وافلام استعراضية لاني بحب الرقص أوي.

وبعد ذالك بدأت منى مشوارها الفنى القصير الذى لم يستمر طويلا فى عام 1999 فى أول انطلاق لها على يد المنتج د. مدحت العدل الذى يطلق عليها حتى الآن ابنة الشركة، فأنتج أول فيلم تشارك فى بطولته موناليزا مع الفنان محمد هنيدى والفنان أحمد السقا وهو "همام فى أمستردام" ومن خلال أول فيلم اشتهرت منى ليزا وتساءل الجميع عن هذا الوجة الجديد الذى يتقن التمثيل بكل حرفية ونجح الفيلم نجاحا كبيرا جدا.

وفى عام 2000 شاركت الفنان خالد النبوى والفنان أحمد حلمى والفنانة منى زكى فى بطولة فيلم " عمر 2000" من إنتاج الشركة العربية للإنتاج السينمائى "شعاع"، وفى عام 2001 شاركت البطولة كل من الفنانين هانى سلامة، نور، مصطفى قمر فى فيلم "أصحاب ولا بيزنس" إنتاج العدل جروب والذي شهد نجاحًا كبيرًا.

لم تكتف أيضا منى بالمشاركة فى بطولة الأفلام فقط فشاركت أيضا فى بطولة مسرحية "حكيم عيون" عام 2001 للفنان الراحل علاء ولى الدين والفنان أحمد حلمى والفنان كريم عبد العزيز، والمسلسل الدرامى المصرى "حديث الصباح والمساء" عام 2001 بطولة الفنانة ليلى علوى، الفنانة عبلة كامل، والفنانة دلال عبد العزيز، وأيضا الفنان خالد النبوى، فعام 2001 بالنسبة لها كان عام سينمائى ودرامى ومسرحي.