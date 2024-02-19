نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا برفقة “شوبير” من كواليس “سر إلهي”.. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة روجينا جمهورها، صورا جديدة من كواليس مسلسل “سر إلهي”، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت روجينا في الصور برفقة زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعلقت على الصور قائلة: “عندما يجتمع الفن مع الرياضة مع الموسيقى، مع أغلى الأصدقاء في كواليس مسلسل سر إلهي، شهر الفرحة، نورتنا يا كابتن شوبير، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح منفضلك، مدد يا رب، مدد بلا عدد، كله بإذنه”.









تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمينجمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمودالحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلًا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا خلال العامينالماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".





مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

آخر أعمال الفنانة روجينا

كانت آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل “ ستهم" والذي عرض في السباق الرمضاني المقبل وحقق نجاحًا ساحقًا وحصل على عدة جوائز مختلفة من جميع المهرجانات، شارك في بطولة مسلسل “ ستهم” الفنانة روجينا والفنان محمد عبد الحافظ والفنان إياد نصار والفنانة سلويعثمان والفنان جهاد سعد والفنانة نانسي صلاح والفنان أحمد الرافعي والفنان القدير جميل برسوم والفنان إبراهيم السمان والفنان عابدعناني وعدد آخر من الفنانين والفنانات.



